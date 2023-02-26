Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

13:05, 26 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 27 февраля, в 11:30.

Как всегда ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин расскажут о главных событиях предстоящей недели. О спектакле Донецкого государственного академического музыкального драмтеатра имени Бровуна «Я Zнаю праVду», который пройдет в Пскове 27 и 28 февраля, ведущие поговорят с заслуженной артисткой ДНР Марией Марченко.

Председатель совета реготделения Общероссийского «Движения первых» и руководитель областного отделения «Волонтеров Победы» Екатерина Родина расскажет о добровольческой деятельности и развитии «Движения первых» в Псковской области.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 27 февраля, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах ВКонтакте.