Мужчину с седыми волосами разыскивают в Псковской области

13:27, 26 февраля 2023, ПАИ

Поисковики разыскивают мужчину из Новосокольников в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в поисковом отряде LizaAlert в Псковской области.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.

Был одет: темно-синяя куртка, синие джинсы, белые кроссовки, черная шапка.

Всех, кто знает о местонахождении этого мужчины или видел его, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.