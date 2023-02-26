Мужчину с седыми волосами разыскивают в Псковской области
Поисковики разыскивают мужчину из Новосокольников в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в поисковом отряде LizaAlert в Псковской области.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.
Был одет: темно-синяя куртка, синие джинсы, белые кроссовки, черная шапка.
Всех, кто знает о местонахождении этого мужчины или видел его, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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26 февраля 2023
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