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Происшествия

Псковича поймали на краже алкоголя в магазине на улице Труда

Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на улице Труда — сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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