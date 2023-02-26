Псковича поймали на краже алкоголя в магазине на улице Труда

13:57, 26 февраля 2023, ПАИ

Подозреваемого в краже алкоголя из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на улице Труда — сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.