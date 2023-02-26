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Общество

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Санитарные дни пройдут в объектах Псковского музея-заповедника 27 февраля – 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

27 февраля (понедельник) — санитарный день в следующих объектах музея:
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

28 февраля (вторник) — санитарный день в следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; 
– главное здание Псковского музея-заповедника; 
– картинная галерея Псковского музея-заповедника; 
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля; 
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; 
– Музей-квартира В. И. Ленина; 
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского; 
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

1 марта (среда) — санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).
 

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