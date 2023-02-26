Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике
Санитарные дни пройдут в объектах Псковского музея-заповедника 27 февраля – 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
27 февраля (понедельник) — санитарный день в следующих объектах музея:
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
28 февраля (вторник) — санитарный день в следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– главное здание Псковского музея-заповедника;
– картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
1 марта (среда) — санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).