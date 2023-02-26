Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике

14:25, 26 февраля 2023, ПАИ

Санитарные дни пройдут в объектах Псковского музея-заповедника 27 февраля – 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

27 февраля (понедельник) — санитарный день в следующих объектах музея:

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

28 февраля (вторник) — санитарный день в следующих объектах музея:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– главное здание Псковского музея-заповедника;

– картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

1 марта (среда) — санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).

