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Сретенский бал проходит в СРП «Простория» в Пскове

Традиционный Сретенский бал проходит в Пскове, в СРП «Простория», сообщает корреспондент ПАИ.

«Наш бал проходит в Пскове уже в восьмой раз. Участники бала — это молодые люди от 14 до 35 лет. Дресс-код у нас не жёсткий. Девушкам нужно приходить в бальных платьях, туфлях. Для танцующих пар — перчатки. Для парней это пиджак, брюки, бабочка или галстук», — рассказала главный организатор бала Ольга Безъязычная.

Традиционно в Сретенском бале три отделения по сорок минут каждое. В каждом отделении шесть номеров. Всего на балу представят 16 танцев. Помимо этого, будут музыкальные паузы между отделениями. Также гости могут ходить по салонам. Например, есть салон этикета, литературный и салон, где можно сделать открытку. Также есть бальная почта.

Для выступления участники бала прошли репетиции под руководством хореографа, который отобрал лучшие пары для участия в мероприятии.

Помимо этого, после полонеза в завершение бала пройдёт церемония роз, для которой было закуплено около 350 роз. 

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