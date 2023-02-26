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Спорт

Псковские теннисисты отправились на соревнования в Санкт-Петербург

Фото: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Спортсмены псковского клуба настольного тенниса Nordman участвуют в межрегиональных соревнованиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор фабрики «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

Сегодня команда отправилась в Санкт-Петербург, где состоится XXV открытый клубный чемпионат города. Отметим, что представители Пскова впервые участвуют в подобном клубном турнире.

В команду вошли 10 спортсменов клуба, из которых на каждый этап турнира отправляется четыре человека. Капитаном команды на первом этапе стал тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников, кроме того, в составе команды Михаэль Левин, Степан Бутырко и Андрей Чугаев. Все финансовые расходы на участие в чемпионате взял на себя клуб Nordman. Пожелаем нашим теннисистам удачи!

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