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Культура

Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на виртуальную экскурсию

Фото: пресс-служба музея заповедника «Михайловское»

Большая фондовая выставка «А у нас в Михайловском», подготовленная к 120-летию со дня рождения С . С. Гейченко, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», открыта для виртуального посещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Интернет-прогулка по экспозиционному пространству организована так, что каждый из экспонатов можно рассмотреть, свободно управляя своим передвижением: в любом направлении и при необходимости с приближением к предмету, которое достигается укрупнением картинки на экране вплоть до полноэкранного режима просмотра. 

Важно, что виртуальная версия выставки останется в открытом доступе на официальном сайте музея и после того, как экспозиция «в реале» завершит свою работу.

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