Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на виртуальную экскурсию

17:25, 26 февраля 2023, ПАИ

Большая фондовая выставка «А у нас в Михайловском», подготовленная к 120-летию со дня рождения С . С. Гейченко, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», открыта для виртуального посещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

Интернет-прогулка по экспозиционному пространству организована так, что каждый из экспонатов можно рассмотреть, свободно управляя своим передвижением: в любом направлении и при необходимости с приближением к предмету, которое достигается укрупнением картинки на экране вплоть до полноэкранного режима просмотра.

Важно, что виртуальная версия выставки останется в открытом доступе на официальном сайте музея и после того, как экспозиция «в реале» завершит свою работу.