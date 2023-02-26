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Общество

В Островском районе появилась фотовыставка с учителями и педагогами

Фото ДДТ

В Доме детского творчества Островского района появилась выставка к открытию в Островском районе Года педагога и наставника, сообщает газета «Островские вести».

2023 год объявлен президентом РФ Путиным Годом педагога и наставника. Главная его цель – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Фото ДДТ

К торжественному открытию Года педагога и наставника в Доме детского творчества им. К. И. Назаровой была подготовлена выставка, на которой представлены фотографии лучших педагогов и наставников Островского района, а также коллективов образовательных учреждений.

Как отмечают в ДДТ, выставка в течение года будет пополняться новыми фотографиями коллективов и педагогов.

Фото ДДТ

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