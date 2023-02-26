Жительница Великолукского района ударила представителя власти ногой

19:15, 26 февраля 2023, ПАИ

Жительница Великолукского района, находясь в жилом доме в деревне Мандусово, подошла к представителю правоохранительных органов и ударила его ногой, сообщает газета «Наш путь».

«По данному факту сотрудниками Великолукского МСО СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — рассказала старший помощник прокурора Великолукского района Оксана Чередниченко.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы. Результаты и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.