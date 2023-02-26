Добровольная пожарная дружина ликвидировала возгорание бани на острове Залита

20:19, 26 февраля 2023, ПАИ

По информации МЧС, в Псковской области на острове Залита произошло возгорание в бане размером 6 х 3 м, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Добровольная пожарная «Залита» ликвидировала возгорание своими силами. Помощь пожарных и спасателей не понадобилась. Пострадавших нет.

В результате пожара сгорела кровля бани. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи.

Ранее сообщалось, что оперативные службы были отправлены на Талабские острова для ликвидации возгорания.