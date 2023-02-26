Не стало первого директора Псковского областного центра семьи Елены Поккас

20:52, 26 февраля 2023, ПАИ

Первый директор Псковского областного центра семьи, первый председатель регионального отделения Союза женщин России Елена Поккас скончалась сегодня. Об этом сообщила председатель областного отделения СЖР Наталья Никифорова на своей личной странице «ВКонтакте».

Множество организаций, программ было реализовано под руководством Елены Поккас: региональное отделение Союза женщин России, программы «У безработицы неженское лицо», «Найди свою бабушку», «Женская гостиная», общественные организации, такие как объединение независимых женщин, солдатских матерей, женщин границы, и многое другое.

«Елена Васильевна очень любила Псковский край и с увлечением занималась его историей, водила экскурсии по Пскову, Печорам, монастырям, Пушкинским Горам», — пишет Наталья Никифорова.