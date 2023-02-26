Губернатор Псковской области поздравил жителей двух районов с памятными датами
Сегодня годовщину освобождения района отмечают два муниципалитета — Локнянский и Порховский.
79 лет назад в эти даты продолжалась Ленинградско-Новгородская операция, в ходе которой был освобождён целый ряд муниципалитетов современной Псковской области.
«Наш народ выстоял в Великой Отечественной войне благодаря своему единству, великой силе духа, любви к Родине и искренней вере в Победу», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Также глава региона пожелал всем мира, добра и благополучия.
Комментарии: 0 Обсудить >>>