Губернатор Псковской области поздравил жителей двух районов с памятными датами

21:53, 26 февраля 2023, ПАИ

Сегодня годовщину освобождения района отмечают два муниципалитета — Локнянский и Порховский.

79 лет назад в эти даты продолжалась Ленинградско-Новгородская операция, в ходе которой был освобождён целый ряд муниципалитетов современной Псковской области.

«Наш народ выстоял в Великой Отечественной войне благодаря своему единству, великой силе духа, любви к Родине и искренней вере в Победу», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Также глава региона пожелал всем мира, добра и благополучия.