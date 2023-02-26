Nokia представили новый логотип

22:16, 26 февраля 2023, ПАИ

Nokia представила новый логотип и стратегию в рамках долгосрочного плана трансформации компании. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе Nokia.

Новый логотип состоит из пяти фигур, которые составляют слово Nokia, он представлен в светло-синем и белом цветах.

«Он [логотип] был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации экспоненциального потенциала сетей: повышения устойчивости, производительности и доступности», – говорится в пресс-релизе компании.