Nokia представили новый логотип
Nokia представила новый логотип и стратегию в рамках долгосрочного плана трансформации компании. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе Nokia.
Новый логотип состоит из пяти фигур, которые составляют слово Nokia, он представлен в светло-синем и белом цветах.
«Он [логотип] был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации экспоненциального потенциала сетей: повышения устойчивости, производительности и доступности», – говорится в пресс-релизе компании.
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