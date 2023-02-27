Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великий пост начался у православных христиан

Великий пост начинается 27 февраля. Он будет длиться на семь недель и завершится 15 апреля, пишет calend.ru. 

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. 

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «чистый понедельник» (хотя это нецерковное название, но весьма распространенное в православии) в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в чистый понедельник, как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост установлен главным образом в память о сорокадневном посте Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там. А также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Великий пост - самый важный, он должен подготовить христианина к Пасхе, празднику, установленному в честь воскресения Христа. Запреты касаются не только ограничений в еде, так как рассматриваемое время предназначено для очищения тела и души.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 февраля 2023

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона на прошлой неделе
27 февраля 2023

Михаил Ведерников поздравил военных с Днём сил спецопераций
27 февраля 2023

Какие уникальные медуслуги доступны псковичам, обсудят на «Серебряном дожде»
27 февраля 2023

Музейное кафе в Изборске закрывается на санитарные дни
27 февраля 2023

До -5 градусов ожидается в Пскове 27 февраля
27 февраля 2023

В России предложили ввести сертификат для новорожденных
27 февраля 2023

О временном ограничении водоснабжения предупредили псковичей
27 февраля 2023

Спрос на жилье в России упал на треть

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...