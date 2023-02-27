Великий пост начался у православных христиан

07:45, 27 февраля 2023, ПАИ

Великий пост начинается 27 февраля. Он будет длиться на семь недель и завершится 15 апреля, пишет calend.ru.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «чистый понедельник» (хотя это нецерковное название, но весьма распространенное в православии) в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в чистый понедельник, как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост установлен главным образом в память о сорокадневном посте Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там. А также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Великий пост - самый важный, он должен подготовить христианина к Пасхе, празднику, установленному в честь воскресения Христа. Запреты касаются не только ограничений в еде, так как рассматриваемое время предназначено для очищения тела и души.