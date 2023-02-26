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Общество

«Тинькофф Инвестиции» приостанавливает торги евро в ближайшее время

«Тинькофф Инвестиции» приостановит с 27 февраля торги евро в связи с санкциями ЕС. Выводы будут доступны, следует из сообщения в Telegram-канале кредитной организации.

«Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27 февраля 2023 года будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов», 1 говорится в сообщении.

Банк отмечает, что санкции ЕС не влияют на торги, а также заводы и выводы долларов и других валют. Весь функционал доступен в полном объёме. Кроме этого, банк заверяет, что ценные бумаги не будут заблокированы. «Блокировка в мае 2022 года не была вызвана введением санкций в отношении брокеров», — добавляют в компании.

Кроме этого, торговля российскими ценными бумагами в выходные проходит в штатном режиме. Торговля иностранными ценными бумагами в выходные временно приостановлена до момента, пока не будут запущены основные торги.

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