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Общество

В России предложили ввести сертификат для новорожденных

В России предлагают ввести сертификат для новорожденного ребенка семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. Как пишут «Известия», законопроект подготовили к внесению члены СФ и депутаты Госдумы от ЛДПР.

Речь идет о сертификате, который можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденных.

«При рождении ребенка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорожденного большого количества вещей — коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и так далее. Для многих семей с небольшим достатком, особенно студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии уточняют: размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 22 909 рублей — этого недостаточно, чтобы купить вещи новорожденному ребенку. При этом авторы инициативы напоминают, что, к примеру, в Москве семьи получают подарочный набор «Наше сокровище» или же взамен него им предоставляют 20 тыс. рублей.

«Отсутствие такой помощи при рождении ребенка в других, более бедных регионах вызывает у людей чувство социальной несправедливости и обиды», — уверены политики.
 

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