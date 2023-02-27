В России сократилось число зацеперов – МВД

09:09, 27 февраля 2023, ПАИ

Молодые люди в возрасте около 30 лет, ищущие острых ощущений, составляют большинство среди зацеперов в России. Как сообщил начальник Главного управления на транспорте (ГУТ) МВД России Олег Калинкин, благодаря профилактической работе, а также изменениям в законодательстве число участников экстремальных поездок за последние годы сократилось.

«Сейчас основная категория зацеперов - это либо студенты, либо молодые люди, которые уже работают, в возрасте где-то до 29-30 лет. Они в экстремальных поездках ищут драйв. Это не подростки 14 лет, у которых нет 100 рублей, а надо на электричку прыгнуть, чтобы доехать до соседней станции», - сказал он.

Олег Калинкин отметил, что примерно 5-7 лет назад зацеперы стали через интернет объединяться в различные группы, через которые договаривались о групповых заездах, пишет ТАСС.

Сотрудники транспортной полиции стали проводить активную профилактическую работу, размещать в блоги групп зацеперов материалы, информирующие об ответственности и отрицательных последствиях их заездов.

По материалам транспортной полиции Роскомнадзор блокировал такие сайты. Например, управлением на транспорте (УТ) МВД России по Центральному федеральному округу выявлено около 1 тыс. страниц, где пропагандировался зацепинг, около 600 страниц заблокированы. В УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу проведена работа по блокировке более 5 тысяч таких интернет-ресурсов.

«И вы знаете, удалось добиться положительных результатов, участники стали выходить из групп зацеперов, сократилось число совершаемых ими правонарушений. Это подтверждают и цифры. Если в 2021 году к ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП (проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах) было привлечено 1 079 человек, то в 2022 году их количество сократилось почти на 10% - до 983», - отметил начальник ГУТ МВД.

Также, по его словам, повлияли на ситуацию изменения в законодательстве. Если до 2022 года за зацеперство по статье 11.17 КоАП нужно было заплатить 100 рублей штрафа, то сейчас штраф составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.