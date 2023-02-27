Музейное кафе в Изборске закрывается на санитарные дни
Музейное кафе «Блинная» в Изборске 27 февраля закрывается на санитарные дни, сообщает Telegram-канал музея-заповедника «Изборск».
«Продлятся они до 1 марта, а уже 2 числа мы снова ждём вас в гости! В связи с началом Великого поста вы сможете заказывать блюда по постному меню», — отметили в музее.
Жителей и гостей региона просят учесть данную информацию при посещении музея-заповедника и приносят извинения за временные неудобства.
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