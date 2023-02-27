Россияне назвали самые перспективные профессии

10:10, 27 февраля 2023, ПАИ

Самыми перспективными профессиями в 2023 году будут IT-специалист, инженер и врач, показало исследование сервиса «Работа.ру» и СберУниверситета.

По данным исследования, в десятку востребованных профессий также вошли специалист по нанотехнологиям, строитель, медсестра, аналитик, менеджер по продажам, инфекционист, юрист, маркетолог, HR-специалист, пишет РИА Новости.

Почти каждому четвертому россиянину (24 %) приходилось менять профессию за последние пять лет. Примерно столько же россиян (23 %) меняли профессию за этот срок не единожды, почти каждый третий (28 %) — не менял профессию и не планирует делать это, каждый четвертый (25 %) — еще не менял, но планирует сделать это.

Исследование проводилось в феврале 2023 года во всех округах России среди более чем 5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.