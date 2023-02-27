Михаил Ведерников поздравил военных с Днём сил спецопераций

10:27, 27 февраля 2023, ПАИ

С Днём сил специальных операций в России поздравил военнослужащих и ветеранов губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Этот праздник отмечают самые засекреченные подразделения армии России. Бойцы, которые в наисложнейших условиях обеспечивают выполнение поставленных целей, защищают страну от преступных посягательств», - отметил губернатор.

По его словам, сегодня личный состав сил специальных операций выполняет боевые задачи, обеспечивая безопасность государства и защиту национальных интересов страны, делая все возможное для сохранения мира «на нашей земле».

«Ваши мужество, стойкость, отвага, высокие моральные качества, патриотизм и преданность Отечеству заслуживают глубокого уважения. Благодарю личный состав сил специальных операций за безупречную службу, верность долгу и присяге. Выражаю слова признательности ветеранам подразделений спецназначения, которые стали примером для нынешнего поколения бойцов», - сказал Михаил Ведерников.

Он пожелал военнослужащим и бойцам крепкого здоровья, силы духа, удачи, благополучия и успехов в службе. «Всегда возвращайтесь домой и только — с победой!» - подытожил глава региона.