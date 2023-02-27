Умер российский политолог Глеб Павловский

10:31, 27 февраля 2023, ПАИ

Умер российский политолог Глеб Павловский, основатель, директор и совладелец «Фонда эффективной политики» с 1995 года. Ему был 71 год. Сообщалось, что в последнее время он тяжело болел, пишет «Коммерсант».

О смерти Глеба Павловского сообщил галерист Марат Гельман (признан иностранным агентом) в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Позже эту информацию подтвердил Симон Кордонский, друг Глеба Павловского, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По его словам, Павловский умер сегодня, 27 февраля, ночью после тяжелой болезни.

В 1991–1992 годах Глеб Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1994–1995-м — редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти», в 1995–1996-м — учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда». С октября 2005-го по апрель 2008 года вел программу «Реальная политика» на НТВ.