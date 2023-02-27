Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:30, 27 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир в 11:30.

Как всегда, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин расскажут о главных событиях предстоящей недели. О спектакле Донецкого государственного академического музыкального драмтеатра имени Бровуна «Я Zнаю праVду», который пройдёт в Пскове 27 и 28 февраля, ведущие поговорят с заслуженной артисткой ДНР Марией Марченко.

Председатель совета реготделения Общероссийского движения первых и руководитель областного отделения «Волонтёров Победы» Екатерина Родина расскажет о добровольческой деятельности и развитии «Движения первых» в Псковской области.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».