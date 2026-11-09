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Псковичи приняли участие в марафоне «Знание. Единство» в Национальном центре «Россия»

Делегация Псковской области приняла участие в масштабном просветительском марафоне «Знание. Единство», который прошёл в Москве, в Национальном центре «Россия», в рамках международной недели «Народы России». Марафон объединил более 2 300 участников, среди которых были и представители Псковской области – режиссёр массовых представлений, педагог, артист ансамбля русской музыки «Псков» Никита Вахрушев и педагог, руководитель детского хора, заместитель председателя регионального совета молодых педагогов при министерстве образования Псковской области Валентина Сергиенко.

Фото: Российское общество «Знание»

В ходе марафона состоялись выступления государственных и общественных деятелей, представителей органов власти, учёных, Героев России, космонавтов, деятелей культуры и международных экспертов. Лекции и открытые встречи были посвящены теме единства как основы общих достижений, преемственности поколений и связи между народами большой страны.

Программу открыл диалог «Уроки истории в действии: единство, проверенное временем». Ещё одна дискуссионная площадка была посвящена международному положению России. В её работе приняли участие директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, американский политолог и журналист Джон Вароли, международный аналитик, амбассадор общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса, директор дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева и генеральный секретарь Международного движения русофилов Иван Костич.

Особый акцент в ходе диалога сделан на российском опыте объединения народов, культур и традиций в едином гражданском пространстве.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль презентовал на марафоне книгу «Мы – Россия. Истоки и горизонты единства народов России», созданную просветительской организацией совместно с издательством АСТ.

«Единство для нашей страны – это не просто слово, это залог её существования, развития и лидерства. Мы прошли огромное количество испытаний, и единство и подвиг для России – синонимы», – отметил Максим Древаль.

Теме регионов, культурного многообразия и вклада территорий в развитие страны был посвящён отдельный блок программы марафона.

Добавим, что особое внимание в рамках Года единства народов России уделено просвещению и воспитанию культуры взаимного уважения с ранних лет. Так, общество «Знание» разработало курс «Школьное единство: воспитание уважения к культуре и традициям народов России в классе» на платформе «Знание. Академия», направленный на укрепление межнационального согласия, уважение к традициям разных народов и создание благоприятной атмосферы в школьной среде.

Просветительский марафон «Знание. Единство» организован Российским обществом «Знание» при поддержке аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что историю Идрицкого Знамени Победы рассказал житель Псковской области – финалист Всероссийского интернет-конкурса «Россия, в которой мы не были».

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