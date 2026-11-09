Выпускники программы «СВОй бизнес» представили свои идеи Михаилу Ведерникову

19:57, 09 ноября 2026, ПАИ

Свои бизнес‑идеи представили участники специальной военной операции и их близкие – выпускники второго потока федеральной образовательной программы «СВОй бизнес». В текущем сезоне до финала дошло 18 человек, все проекты получили высокую оценку экспертов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Среди представленных инициатив – проект «Азбука Витграсс» Светланы Азьмук. Его цель – производство продуктов из ростков пшеницы для помощи людям, в том числе бойцам СВО, в восстановлении после травм и болезней.

Сейчас перед Светланой Азьмук и её сокурсниками стоит ряд задач: необходимо найти помещение и привлечь первых клиентов. Для поддержки начинающих предпринимателей доступны социальные контракты, гранты и льготные кредиты.

Губернатор Михаил Ведерников поручил министерству экономического развития персонально сопровождать каждый проект. По словам главы региона, главная задача – не только дать участникам СВО и их семьям компетенции для открытия собственного бизнеса, но и оказать им максимальную эффективную поддержку.