Увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя псковичи старше 45 лет - опрос

11:06, 27 февраля 2023, ПАИ

Уверенность соискателей на собеседованиях растет вместе с их доходами. На встрече с потенциальным работодателем старшее поколение чувствует себя заметно увереннее, чем респонденты до 34 лет, сообщает SuperJob.

Респонденты оценивали по 5-балльной шкале, насколько уверенно они чувствуют себя на интервью. Отправляясь на собеседование, среднестатистический пскович чувствует себя достаточно уверенно — на 3,6 балла из 5 возможных. При этом 31% совершенно не сомневаются в себе — свою уверенность на интервью они оценили на 5 баллов из 5. На четверку чувствуют себя 35% опрошенных, на тройку — каждый пятый (20%). О неуверенности и сильной неуверенности (2 и 1 балл соответственно) на собеседованиях рассказало не так уж много горожан — в сумме 5%.

Чем старше соискатели, тем спокойнее они чувствуют себя при трудоустройстве: если опрошенные до 34 лет оценивают степень уверенности в среднем на 3,4 балла, то респонденты старше 45 — на 4,1. Уверенность в себе растет вместе с уровнем доходов: те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., чувствуют себя увереннее тех, кто зарабатывает меньше (4,3 балла).