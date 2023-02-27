Трёх водителей задержали в Псковской области за пьяную езду

11:12, 27 февраля 2023, ПАИ

Троих нетрезвых водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию за подобное правонарушение, выявили в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках вечером 22 февраля на улице Полиграфистов дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ, которым управлял нетрезвый 49-летний местный житель.

Два дня спустя, 24 февраля, полицейским попался ещё один пьяный водитель. Его остановили на трассе Санкт-Петербург – Невель за рулём автомобиля «Опель».

Третьего нарушителя задержали в тот же день у дома на улице Дальней в поселке Кунья. Стражи правопорядка остановили для проверки «Рено». Выяснилось, что за рулем находился 46-летний местный житель в нетрезвом виде.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.