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Общество

До полутысячи грузовиков выросла очередь на въезд из Латвии в Псковскую область

Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», увеличилась за неделю почти в 2,5 раза. В общей сложности в очереди находятся 510 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств. - Прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 330», - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска «Убылинка» в очереди находятся 180 фур. При этом неделю назад на границе было 210 большегрузов.

При этом на пунктах пропуска на въезде в РФ со стороны Эстонии очереди полностью отсутствуют, передает ТАСС.

Ранее власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.

В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

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