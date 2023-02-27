Псковские школьники стали лояльнее относиться к волонтёрству - эксперт

12:14, 27 февраля 2023, ПАИ

Школьники в Псковской области стали лояльнее относиться к волонтёрству. Такое мнение в эфире программы «Псковский телеграм Online» 27 февраля высказала председатель совета реготделения общероссийского «Движения первых» и руководитель областного отделения «Волонтёров Победы» Екатерина Родина.

«Многие, даже уже не обучаясь в школах и вузах, продолжают оставаться волонтерами. К волонтерству отношение среди школьников становится более лояльным, многие понимают, что они приносят пользу людям, к тому же это общение, новые знакомства, дружба», — сказала она.

Екатерина Родина отметила, что зачастую люди хотят заниматься каким-то конкретным направлением волонтерской деятельности. По её словам, в основном это зависит от профиля подготовки и специализации.

Также она рассказала о проекте «Движение первых», который объединяет все молодежные организации и движения страны. Екатерина Родина отметила, что сейчас в регионе работает около 14 местных организаций. «Это постоянно меняющаяся цифра. Всего будет около 30 «первичек». И в каждой - около 15 активных ребят. Целевая аудитория движения - ребята от 6 до 17 лет и наставники старше 18 лет», — добавила она.