Жители Псковской области отдали мошенникам более трех миллионов рублей

12:28, 27 февраля 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук и Псковского района отдали мошенникам более трех миллионов рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям региона звонили мнимые банковские служащие и правоохранители, которые настоятельно рекомендовали своим собеседникам срочно получить кредиты и перевести денежные средства на указанные «безопасные счета». Это, по их словам, якобы помогает предотвратить попытки несанкционированного оформления кредитов.

Звонили злоумышленники и пожилым людям под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности за некие мифические ДТП. А некоторые жители региона поддались на ухищрения мошенников во время операций купли-продажи товаров через интернет-сайты. Отмечены также факты взлома аккаунтов пользователей в социальных сетях.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.