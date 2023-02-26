Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жители Псковской области отдали мошенникам более трех миллионов рублей

Жители Пскова, Великих Лук и Псковского района отдали мошенникам более трех миллионов рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям региона звонили мнимые банковские служащие и правоохранители, которые настоятельно рекомендовали своим собеседникам срочно получить кредиты и перевести денежные средства на указанные «безопасные счета». Это, по их словам, якобы помогает предотвратить попытки несанкционированного оформления кредитов.

Звонили злоумышленники и пожилым людям под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности за некие мифические ДТП. А некоторые жители региона поддались на ухищрения мошенников во время операций купли-продажи товаров через интернет-сайты. Отмечены также факты взлома аккаунтов пользователей в социальных сетях.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 февраля 2023

Факт отказа псковичу-инвалиду в посещении спа-зоны проверит СК

26 февраля 2023

Оперативные службы направлены на Талабские острова для ликвидации возгорания

26 февраля 2023

Полиция продолжает поиски пропавшего 3 года назад псковича
25 февраля 2023

Спортсмена-инвалида из Дно не пустили в спа-зону петербургского отеля
25 февраля 2023

Два человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и фуры
25 февраля 2023

Иномарка горела в центре Печор

25 февраля 2023

Не удалось сбежать: сотрудники ДПС пресекли побег ребёнка из детского сада
25 февраля 2023

Женщина пострадала в результате столкновения Volkswagen и BMW в Острове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...