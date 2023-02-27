Фильм «Нюрнберг» выйдет в прокат в Пскове 2 марта

12:50, 27 февраля 2023, ПАИ

Первая в мировом кинематографе полнометражная художественная картина о главном Нюрнбергском процессе, в ходе которого судили бывших руководителей Третьего рейха, выйдет в прокат в Пскове 2 марта, сообщили в комитете по культуре Псковской области.

За основу сценария фильма был взят роман «На веки вечные» писателя и юриста, одного из руководителей Всемирной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева, изучавшего Нюрнбергский процесс более 40 лет. Исполнителями главных ролей в картине стали звезды отечественного кино: Евгений Миронов, Сергей Безруков, Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Игорь Петренко, Алексей Бардуков и другие. Музыку к «Нюрнбергу» написал легендарный композитор Эдуард Артемьев.

Сюжет фильма разворачивается в конце 1945 года в германском Нюрнберге, который становится местом проведения уникального международного военного трибунала. За ходом процесса следит весь мир. Страны-победители – СССР, США, Великобритания и Франция – должны решить, как поступить с нацистскими преступниками. Однако слаженной работе трибунала мешает начинающаяся холодная война. Кроме того, идеи Третьего рейха все еще сильны в сердцах многих. Начинается теневая игра, направленная на дискредитацию трибунала, – подготовка к процессу и его начало окутаны паутиной странных событий.

Съемочный процесс фильма «Нюрнберг» включал 70 смен, было построено множество декораций, в некоторых сценах в кадре одновременно находилось более 700 человек, при съемках использовано свыше 1,2 тыс. исторических костюмов. Фильм снят при поддержке Российского исторического общества. В комитете подчеркнули, что выход фильма на экраны играет важную роль в сохранении исторической памяти о событиях Второй мировой войны и ее последствиях, ведущей роли Советского Союза в победе над нацизмом.

В Пскове картину можно будет посмотреть в кинотеатре «Мираж Синема».