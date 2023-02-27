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Общество

Лиса с добычей попала в фотоловушку Полистовского заповедника

Лисица попала в объектив одной из фотоловушек Полистовского заповедника, сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

В заповеднике пояснили, что фотографии сделаны в разные дни и на одной из них запечатлена лисица с добычей.

«Вообще основу питания лис составляют мелкие грызуны - слух у рыжих хищников настолько хорош, что они могут услышать мышь за десятки метров, быстро раскопать снег и поймать добычу. Такая лисья охота называется мышкование, но в рацион зверя могут входить и птицы, и насекомые, и даже растения, фрукты и ягоды или животные покрупнее, как на фотографии», - пояснили специалисты.

Сотрудники заповедника отметили, что лисы нередко выходят к людям и симпатичного зверька очень хочется угостить, но делать так не стоит. «Это небезопасно для человека, ведь лиса - дикий зверь, чье поведение может быть непредсказуемым. Это также небезопасно и для лисы - привыкнув к кормлению, она может потерять стимул добывать пищу на охоте, а привычная для нас еда может нанести вред здоровью зверя», - говорится в сообщении. 

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