Лиса с добычей попала в фотоловушку Полистовского заповедника

12:52, 27 февраля 2023, ПАИ

Лисица попала в объектив одной из фотоловушек Полистовского заповедника, сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В заповеднике пояснили, что фотографии сделаны в разные дни и на одной из них запечатлена лисица с добычей.

«Вообще основу питания лис составляют мелкие грызуны - слух у рыжих хищников настолько хорош, что они могут услышать мышь за десятки метров, быстро раскопать снег и поймать добычу. Такая лисья охота называется мышкование, но в рацион зверя могут входить и птицы, и насекомые, и даже растения, фрукты и ягоды или животные покрупнее, как на фотографии», - пояснили специалисты.

Сотрудники заповедника отметили, что лисы нередко выходят к людям и симпатичного зверька очень хочется угостить, но делать так не стоит. «Это небезопасно для человека, ведь лиса - дикий зверь, чье поведение может быть непредсказуемым. Это также небезопасно и для лисы - привыкнув к кормлению, она может потерять стимул добывать пищу на охоте, а привычная для нас еда может нанести вред здоровью зверя», - говорится в сообщении.