Псковичка одержала победу на этапе чемпионата России по ралли «Суворов-2023»

13:40, 27 февраля 2023, ПАИ

Псковичка одержала победу на этапе чемпионата России по ралли «Суворов-2023», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

23-26 февраля в Новгородской области состоялся 2-й этап чемпионата России по ралли «Суворов». В этом сезоне зимняя гонка впервые включена в расписание главной раллийной серии страны после того, как год назад прошла в статусе этапа Кубка России.

Маршрут ралли «Суворов» был рассчитан на два дня и содержал 10 спецучастков. Общая дистанция ралли составила 385 км, из которых 144 км приходилось на скоростные участки. В соревновании приняли участие 43 экипажа.

По итогам соревнования экипаж со стартовым номером 31, в состав которого вошли пилот Александр Станов и штурман из Пскова Маргарита Гребенкина, одержал победу в своей зачетной группе «R2».

Следующий этап чемпионата России – ралли «Псков» планируется провести в Пскове 25-28 мая.