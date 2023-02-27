Псковский экотехнопарк запустят в 2024 году

12:55, 27 февраля 2023, ПАИ

Проект псковского экотехнопарка прошёл госэкспертизу инженерных изысканий, технологических решений и сметной стоимости. Сейчас документация проверяется на соответствие экологическим нормам. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В настоящий момент, если память не изменяет, порядка 17 экспертов со всей страны оценивают проектную документацию в части воздействия предлагаемых технологий на окружающую среду», - уточнил Сергей Грахов, отвечая на вопрос вице-спикера Александра Братчикова.

Концессионер, с которым заключено соглашение, готов приступить к работам, но может это сделать, лишь имея на руках проект, прошедший все этапы экспертизы.

Александр Братчиков уточнил, когда экотехнопарк заработает в полном объёме: «Это интересует районы, принимающие сейчас отходы».

«В 2024 году должен быть запущен. И он будет запущен», - заверил депутатов Сергей Грахов, уточнив, что произойдёт это во второй половине года.