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Общество

Псковский экотехнопарк запустят в 2024 году

Проект псковского экотехнопарка прошёл госэкспертизу инженерных изысканий, технологических решений и сметной стоимости. Сейчас документация проверяется на соответствие экологическим нормам. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В настоящий момент, если память не изменяет, порядка 17 экспертов со всей страны оценивают проектную документацию в части воздействия предлагаемых технологий на окружающую среду», - уточнил Сергей Грахов, отвечая на вопрос вице-спикера Александра Братчикова.

Концессионер, с которым заключено соглашение, готов приступить к работам, но может это сделать, лишь имея на руках проект, прошедший все этапы экспертизы.

Александр Братчиков уточнил, когда экотехнопарк заработает в полном объёме: «Это интересует районы, принимающие сейчас отходы».

«В 2024 году должен быть запущен. И он будет запущен», - заверил депутатов Сергей Грахов, уточнив, что произойдёт это во второй половине года.

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