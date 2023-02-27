Псковские реконструкторы совершили зимний поход

13:09, 27 февраля 2023, ПАИ

Псковские реконструкторы раннего Средневековья из клубов «Усадьба» и «Чертог Раса» совершили зимний поход на остров Талабск (Залит), сообщается в группе фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг».

Точкой отправления стало местечко Лоси в Псковском районе, неподалеку от Елеазаровского монастыря. Протяженность маршрута составила 30,5 км, что, по словам специалистов, приблизительно соответствует зимнему пешему дневному переходу средневекового человека.

Реконструкторы отметили, что выбрали новый маршрут по сравнению с походом 2022 года. По их словам, целью было избежать пользования современными трассами и минимизировать хождение по снежной целине. Также они отметили, что им удалось изготовить и протестировать лыжи и снегоступы по историческим и этнографическим источникам.