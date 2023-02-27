28 февраля Пушкинский заповедник закроется на санитарный день

13:13, 27 февраля 2023, ПАИ

Музеи-усадьбы и выставочные залы в составе Государственного Пушкинского заповедника закроют на санитарный день 28 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

С 1 марта заповедник возобновит приём посетителей по графику, установленному для так называемого низкого сезона: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, в мемориальных усадьбах и кроме понедельника – вторника — в «Пушкинской деревне».

Всех, кто планирует посещение музея, также просят обратить внимание: с 1 марта и до конца года для проведения ремонтных и реставрационных работ в «Петровском» будет закрыт дом А. П. Ганнибала — прадеда А. С. Пушкина, арапа Петра Великого. В связи с таким сокращением числа объектов, доступных для осмотра, в заповеднике с этого дня снижают цены на билеты в эту мемориальную усадьбу.