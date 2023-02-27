Памятную доску в честь погибшего в Чечне Дмитрия Иванова открыли в Пскове

13:52, 27 февраля 2023, ПАИ

Мемориальную доску в честь погибшего в Чечне Дмитрия Иванова открыли на здании колледжа ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской гордумы.

В здании на улице Яна Фабрициуса, 16 когда-то учился кавалер ордена Мужества, гвардии рядовой Дмитрий Иванов, погибший при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 1 марта 2000 года.

От имени депутатов Псковской городской Думы в мероприятии принял участие заместитель председателя Михаил Иванов.



«Дмитрий Иванов не успел доучиться в строительном колледже: он планировал это сделать после службы. Но жизнь распорядилась иначе, планам не удалось завершиться. 29 февраля 2000 года в Чечне вместе с товарищами он вступил в неравный бой с крупной группировкой боевиков. 1 марта Дмитрий погиб. Но он стал одним из тех, кто шагнул в бессмертие. Мы всегда будем помнить подвиг псковских десантников. Я от души желаю юному поколению знать своих героев и равняться на них», - подчеркнул он.

Похоронен Дмитрий Иванов в Опочке. Его имя присвоено юнармейскому отряду Центра образования Опочецкого района.