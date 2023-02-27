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Общество

Увеличившийся поток переселенцев из Латвии обсудили в Собрании депутатов

Комитет по труду и социальной политике областного Собрания рассмотрел профильные вопросы февральской сессии и изменения областных госпрограмм, связанные с приведением документов в соответствие с актуальными бюджетными параметрами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Мероприятия программы «Содействие занятости населения» будут профинансированы в полном объёме. Депутаты поинтересовались, как в регионе реализуется программа переселения соотечественников. Руководитель профильного правительственного комитета Алёна Трунова рассказала, что в прошлом году  кратно увеличилось количество желающих переехать в Псковскую область из Латвии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Обычно у нас было 3-4 обращения, но из-за санкций количество заявок из Латвии на участие в программе переселения соотечественников возросло до пятидесяти», - привела цифры специалист. В целом, по словам Алёны Труновой, в регион переехало 499 соотечественников при максимальных годовых параметрах программы в 950 человек.

Единогласное одобрение членов комитета получила федеральная законодательная инициатива о переходе по наследству к близким родственникам Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы нереализованного права на льготное получение земельного участка.

В завершение депутаты рассмотрели обращение законодателей Ханты-Мансийского автономного округа к министру здравоохранения, в котором региональные парламентарии в очередной раз обратили внимание федерации на проблему лекарственного обеспечения орфанных больных. В связи с высокой стоимостью медикаментов для этой категории больных регионы просят рассмотреть возможность расширения списка редких  заболеваний, лекарства для которых закупаются на средства государственного бюджета.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих напомнил, что аналогичная законодательная инициатива псковских депутатов уже была поддержана правительством, что позволило снять часть бюджетной нагрузки с региональных бюджетов.

«Понятно, что федеральный бюджет не сможет одномоментно взять расходы по всем нозологиям орфанных заболеваний, но было бы правильно каждый год расширять этот перечень», - выразил надежду, что голос регионов снова будет услышан, Игорь Дитрих.

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