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Общество

Жители Херсонской области прибыли в невельский санаторий

Фото: газета «Невельский вестник»

Жители Херсонской области приехали в санаторий «Голубые озера» Невельского района. Делегация из 29 граждан ранее располагалась в Краснодарском крае, сообщает газета «Невельский вестник».

Граждане, вынужденно покинувшие место постоянного проживания в Херсонской области и прибывшие на территорию Псковской области на постоянное место жительства, имеют право на получение социальной выплаты для приобретения жилья на основании выданного государственного сертификата. Также переселенцы из Херсона могут получить единовременную выплату - 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Эти деньги могут быть потрачены на покупку имущества, необходимой мебели и оборудования, рассказала директор Центра социального обслуживания Невельского района Светлана Егорова.

Отметим, что соответствующее постановление подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ «О реализации мероприятий по переселению жителей».

«К нам приехали представители Псковской области и рассказали о мерах поддержки в регионе. В скором времени мы всей семьей приняли решение переехать сюда. И вот сейчас мы в Невельском районе, в санатории «Голубые озера». Хочется сказать огромное спасибо людям, которые не оставляют нас наедине с нашей бедой. Нам всячески помогают и содействуют в наших вопросах», - поделилась одна из жительниц Херсонской области.

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