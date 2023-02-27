Морозные ночи и частые осадки ожидают псковичей в марте

15:46, 27 февраля 2023, ПАИ

Морозные ночи ожидают псковичей в марте. Месячная сумма осадков составит от 31 до 46 мм, в пределах 100-140% от нормы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В марте Псковская область большей частью будет находиться под влиянием южных периферий циклонов. В связи с этим ожидается неустойчивая погода с частыми осадками. Температурный фон ожидается немного повышенным относительно климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха - на 0,5-1,5 градуса выше климатической нормы. Обычно среднемесячная температура воздуха составляет от -1,3 до -0,3 градуса.

Преобладающие дневные температуры в первой половине месяца ожидаются в пределах 0…+5 градусов, с повышением в отдельные дни до +6…+8 градусов. Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры составят +2…+7 градусов, в отдельные дни возможен прогрев до +8…+10 градусов. Преобладающие ночные температуры в течение месяца прогнозируются в пределах -5…0 градусов, с понижением в отдельные ночи до -9…-6 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/сек.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для весеннего периода. Ухудшения гидрологической обстановки в марте не ожидается.