Производство автомобилей в России в прошлом году снизилось на 60%

16:32, 27 февраля 2023, ПАИ

Производство автомобилей в России в 2022 году упало на 60 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли.

«Порядка 420 тыс. автомобилей, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. С точки зрения снижения производства в меньшей степени мы видим снижение по автобусам, по грузовикам — порядка 12–14%. Самое большое снижение по легковым автомобилям, более 60%», — отметил замглавы министерства Альберт Каримов.

Импорт автомобилей в Россию за восемь месяцев текущего года составил чуть более 100 тыс. штук. Доля импорта на российском рынке, по словам замглавы министерства, осталась примерно на уровне 2021 года — около 20%.