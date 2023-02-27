Чем вызваны боли в стопах ног, расскажут в программе «Секреты тела»

15:54, 27 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет во вторник, 28 февраля, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский».

В этой программе врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о том, чем вызваны боли в стопах ног, разновидностях патологий, что влечет за собой изменение механики движения, а также как избежать разрушения конечности.

В каждом новом выпуске врач-травматолог Евгений Васильев подробно объясняет, с чем связаны болевые симптомы в спине, шее, пояснице и т. д. В программе специалисты показывают простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или убрать боль в домашних условиях.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.