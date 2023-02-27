Троицкий мост в Пскове повредили во время ДТП

16:02, 27 февраля 2023, ПАИ

Несколько пролётов нового ограждения Троицкого моста в Пскове оказались выбиты в результате ДТП. Авария произошла в один из праздничных выходных дней, сообщает «Псковская правда».

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий отметил, что виновник аварии уже установлен. Сейчас идёт проработка вопроса по взысканию с него причинённого ущерба.

Он заверил, что подрядная организация, которая занимается реконструкцией Троицкого моста, восстановит ограждение. Однако для этого придётся заказать изготовление новых пролётов взамен повреждённых.

Троицкий мост находится на реконструкции с весны 2022 года. Старая конструкция была полностью разобрана и возведена новая. Техническое открытие нового моста состоялось в конце декабря прошлого года. Тогда его открыли для транспорта и пешеходов. Полностью работы будут завершены летом этого года.