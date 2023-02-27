Март: ворота Золушки

16:56, 27 февраля 2023, ПАИ

Прогноз на первый весенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Энергетика марта несет в себе перемены. Но увидим мы их позже.

Начинается месяц на очень хороших аспектах, которые в астрологии носят название «ворота Золушки». С 1 по 5 марта - в период действия аспекта - легко поймать удачу за хвост. На воротах Золушки происходят очень удачные романтические знакомства: можно приподняться, как сказочная героиня, чьим именем назван аспект. Также могут поступить очень выгодные финансовые предложения, ну и в целом социальные лифты работают на всю катушку и могут вознести на недосягаемые ранее высоты.

Главное, чтобы карета потом не превратилась в тыкву. Главная рекомендация на этот период - пробовать. Участвовать в творческих конкурсах, идти на очень крутые собеседования, не бояться выступать с креативными предложениями на работе, проявлять инициативу при знакомстве.

С 3 по 18 марта Меркурий находится в знаке Рыб, вместе с Солнцем. Это очень хорошее время для творческих людей. Но во всем, что касается аналитики, логики, скрупулезных расчетов, могут быть ошибки и неверные оценки. Также вырастает риск столкнуться с неправдоподобной информацией, оказаться в игре «испорченный телефон». Можно промахнуться с крупными покупками.

14-16 марта - неблагоприятный период, когда могут активизироваться мошенники и авантюристы всех мастей.

Первая неделя марта, вплоть до полнолуния 7-го числа, хорошо подходит для новых стартов, реализации творческих идей, расширения бизнеса. Если не успели в этот период, ждите конца месяца, следующее удачное окно возможностей наступает после новолуния, с 22-го числа. Вторую и третью неделю месяца лучше использовать для завершения дел, доведения до ума начатого, накопления ресурсов и энергии для последующего старта.

Если планируете крупные финансовые операции, подождите 17 марта - перехода Венеры в Тельца, так вы меньше рискуете.

С 17 по 20 марта Венера находится в соединении с восходящим узлом Луны. Очень перспективный период для романтических отношений: могут происходить судьбоносные встречи с далекоидущими последствиями. Если вы находитесь в стабильных отношениях, понаблюдайте, что происходит между вами и партнером в этот период, - начавшиеся тенденции будут усиливаться и развиваться.

21 марта Солнце переходит в знак Овна, что придает динамики всем процессам, мы чувствуем обновление, прилив сил, энергии, наступает настоящая весна и астрологический новый год.

Второе важное астрологическое событие марта 2023 года - переход Сатурна в знак Рыбы наступает 7 марта. В Рыбах Сатурн будет находиться 2,5 года и, безусловно, как социальная планета, окажет влияние на общественные и политические процессы. В марте этих перемен на физическом плане мы, скорее всего, еще не увидим, они проявятся позже, но энергетически процесс уже начнется. Сатурн в Рыбах может ослабить некоторые социальные и государственные институты, любую большую, жесткую и инертную структуру подвинуть в сторону ослабления и даже хаоса.

Последний раз Сатурн проходил по Рыбам в 1994-1996 годах. Да, период был непростой, но и открывал новые возможности. Хотите сработать на опережение, избавляйтесь от всего, что изжило свое, мешает обновлению и движению вперед. Если вы сейчас завершаете какие-то управленческие процессы, успейте с ними до 7 марта. Если же, напротив, только планируете масштабную реорганизацию, дождитесь, пока Сатурн сменит знак.

Еще один великий астрологический переход наступает 23 марта - Плутон меняет знак с Козерога на Водолея. Плутон в астрологии относится к высшим планетам, поэтому его влияние - это всегда события планетарного масштаба. Один знак Плутон проходит за пятнадцать – двадцать пять лет (в этот раз пойдет по Водолею двадцать один год), поэтому перемены, которые он в себе несет, всегда глобальные, но не быстрые.

Ближайшие полтора года Плутон будет несколько раз возвращаться в Козерога в силу периодов ретроградности, поэтому настоящие перемены мы увидим лишь в 2024 году. Изменения коснутся идеологических и политических систем целых государств, будут новые научные открытия, начнется переформатирование многих привычных процессов.