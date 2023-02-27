Многодетные псковичи могут получить льготы по имущественным налогам

16:42, 27 февраля 2023, ПАИ

Многодетные семьи в Псковской области вправе рассчитывать на льготы по имущественным налогам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Многодетным семьям налоговые льготы по имущественным налогам физических лиц предоставляются как на федеральном, так и на региональном уровне.

Для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на федеральном уровне предусмотрены следующие льготы:

— дополнительное уменьшение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры (площади части квартиры, комнаты) и 7 кв. м общей площади жилого дома (части жилого дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данный вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.

— уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка.

Отмечается, что указанные льготы могут быть предоставлены как одному, так и второму родителю.

В Псковской области от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (усыновителей), опекун (попечитель), имеющий трех и более детей в возрасте до 18 лет в составе семьи, среднедушевой доход которой за налоговый период, за который исчислен транспортный налог, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области на налоговый период, за который исчислен транспортный налог, за одно из следующих транспортных средств:

— легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно

— грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно

— автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно. Льгота предоставляется на одно транспортное средство.

Порядок подтверждения права на получение данной налоговой льготы установлен постановлением администрации Псковской области от 15.03.2022 года № 79 «О порядке подтверждения права на освобождение от уплаты транспортного налога одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), имеющему в составе семьи ребенка-инвалида или трех и более детей в возрасте до 18 лет».

Органы местного самоуправления вправе устанавливать для данной категории граждан дополнительные льготы по имущественным налогам.

Так, дополнительные льготы по налогу на имущество физических лиц установлены на территории Тямшанской и Логозовской волостей.

Дополнительные льготы по земельному налогу установлены на территории Себежа, Идрицы, Соснового Бора, Спицинской, Тямшанской, Ядровской, Шелковской, Пореченской, Переслегинской, Лычевской и Жижицкой волостей, межселенной территории Залитских островов.

«Обращаем внимание, если налоговая льгота не учтена налоговым органом, подать заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие статус многодетной семьи (свидетельства о рождении детей), удобнее всего через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России (раздел «Жизненные ситуации», вкладка «Подать заявление на льготу»)», - отметили в налоговой службе.

В случае отсутствия доступа к указанному сервису авторизоваться в нем можно в том числе с помощью подтвержденной учетной записи портала государственных и муниципальных услуг (ЕСИА).