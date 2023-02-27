Какие направления медицины востребованы у псковичей, рассказал эксперт

16:55, 27 февраля 2023, ПАИ

Какие медицинские направления наиболее востребованы у псковичей, рассказал директор многопрофильной и офтальмологической клиник в Пскове Денис Брохман в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Самые востребованные направления – это гинекология, сосудистая хирургия. Если говорим про сосудистую хирургию и нейрохирургию – это последствия нашего образа жизни, если мы много сидим, много нервничаем, идет нагрузка повышенная и на спину, и на сосуды ног», - пояснил гость студии.

По его словам, также псковичи обращаются с проблемами в области офтальмологии. «В области офтальмологии есть заболевания возрастные, например, помутнение хрусталика. Если говорить о лазерной коррекции зрения, здесь превалируют пациенты – молодые люди. А в нейрохирургии – чаще люди, у которых сидячий образ жизни, это и водители, и офисные сотрудники», - отметил директор профильного медучреждения.