Более 25 тонн бананов не пропустили через границу в Псковской области

16:58, 27 февраля 2023, ПАИ

Бананы с недействительным фитосанитарным сертификатом пытались ввезти через Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в Бурачках запрещен ввоз на территорию страны 25,2 тонны свежих эквадорских бананов. Партия фруктов следовала из Латвии в Республику Казахстан. Во время проверки выяснилось, что реэкспортный фитосанитарный сертификат страны-экспортера был заполнен не полностью, а именно в графе «Заявленный пункт ввоза» отсутствовали сведения о первом пункте прибытия груза в страну назначения.

Ввоз более 25 тонн продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации запрещен.