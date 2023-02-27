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Общество

Магистрантка ПсковГУ прошла в финал олимпиады «Я – профессионал»

Фото: сайт ПсковГУ

Магистрантка ПсковГУ направления «Психолого-педагогическое образование» Владислава Власова стала финалисткой Всероссийской олимпиады для студентов разных направлений подготовки «Я — профессионал». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Я участвую в этом конкурсе с 3 курса бакалавриата. Дважды становилась призером, поэтому участие в этом году стало для меня традиционным, только уже на уровне магистратуры», - поделилась студентка.

Она рассказала, что задания были представлены в виде кейсов по методологии исследования, социальной психологии и практического блока по клинической психологии или психологической экспертизе. Участникам предлагались различные клиентские случаи, к которым нужно было найти решение.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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