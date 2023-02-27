Директор псковской клиники: Проблем с поставкой оборудования сейчас нет

17:32, 27 февраля 2023, ПАИ

Проблем с поставкой медицинского оборудования на данный момент нет. Об этом заявил директор многопрофильной и офтальмологической клиник в Пскове Денис Брохман в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Пока медицинское оборудование в санкции не внесено. Конечно, на первом этапе СВО были проблемы, но сейчас логистика выстроена. Это прямые контракты», - сказал Денис Брохман.

По его словам, и в России есть предприятия по производству медоборудования. «Огромное количество предприятий этого профиля уже были локализованы и считаются российскими. В прошлом году медфорум «Неделя здравоохранения» показал, что в России делают большое количество оборудования», - констатировал Брохман.

«Я также был поражен качеством оборудования, которое делают в Китае. Мы опробовали несколько китайских аппаратов и были приятно удивлены», - добавил Денис Брохман.