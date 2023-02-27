Магнитная буря накроет Псковскую область 28 февраля

17:26, 27 февраля 2023, ПАИ

Магнитная буря средней силы накроет Псковскую область 28 февраля. Такие данные следуют из прогноза, размещённого на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря начнется в полночь, к шести утра ее интенсивность снизится.

Магнитные бури могут вызывать у людей болезненную реакцию на свет и громкие звуки, боль в суставах, бессонницу, сонливость, раздражительность, слабость, головные боли.