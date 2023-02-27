Магнитная буря накроет Псковскую область 28 февраля
Магнитная буря средней силы накроет Псковскую область 28 февраля. Такие данные следуют из прогноза, размещённого на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря начнется в полночь, к шести утра ее интенсивность снизится.
Магнитные бури могут вызывать у людей болезненную реакцию на свет и громкие звуки, боль в суставах, бессонницу, сонливость, раздражительность, слабость, головные боли.
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