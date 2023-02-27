В Великих Луках началась подготовка к встрече воздухоплавателей

17:01, 27 февраля 2023, ПАИ

Подготовка к 28-му чемпионату России по воздухоплавательному спорту и 27-й Международной встрече воздухоплавателей началась в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Великих Лук.

Мероприятия запланировано провести в период с 11 по 17 июня 2023 года. Уже разработана предварительная программа встречи.

Организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области и администрация Великих Лук.

Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Соревнования являются рейтинговыми для российских пилотов.